Mirto – Il Consiglio Comunale di Mirto, in un’Adunanza svoltasi ieri sera in Sessione ordinaria, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2023/2025 e il Programma triennale delle opere pubbliche per gli stessi anni di riferimento.

Il DUP è un presupposto fondamentale e imprescindibile per l’attuazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025; la proposta è stata applicata con i 5 voti favorevoli dei Consiglieri di maggioranza presenti, mentre hanno espresso parere contrario i 2 componenti del gruppo di minoranza. Il Consigliere di opposizione Sgrò aveva proposto di rinviare il punto all’ordine del giorno visto, a suo parere, la non chiarezza nel parere del Revisore dei Conti.

Il Programma triennale delle opere pubbliche, applicato all’unanimità dai 7 Consiglieri presenti, comprende anche l’Elenco annuale dei lavori per il 2023 e il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024. Tra i lavori in cantiere troviamo: l’adeguamento sismico e il restauro conservativo della Scuola materna e della Scuola Media “G. Zizolfi”, il progetto per l’ampliamento del cimitero, il progetto di ristrutturazione del Convento dei Cappuccini, il completamento della strada comunale Mirto-Fornace-Cammà, l’impianto di illuminazione artistica del centro storico, delle zone limitrofe e delle contrade, la bonifica della discarica RSU in Contrada Oliveto, il completamento della villetta comunale in Contrada San Basilio, la conversione in Museo di Arte Sacra della Chiesa di S. Maria del Gesù, il progetto di riqualificazione ambientale di diverse arterie viarie, l’efficientamento energetico del Palazzo Comunale, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, il completamento del campo di calcio in Contrada Felci.

I Consiglieri Comunali hanno poi discusso del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2023, e dell’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per lo stesso anno. Si tratta di documenti propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione e queste proposte sono state accettate all’unanimità dai Consiglieri. Gli oneri di urbanizzazione avranno un aumento dello 0,10%, mentre il costo di costruzione per il 2023 ammonta a 205,87 euro, rispetto ai 205,62 euro dell’anno precedente (aumento dello 0,121%).

Infine il civico consesso ha applicato il riconoscimento della legittimità di una spesa di somma urgenza e il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi. La spesa ammonta a 1.464 euro Iva compresa e riguarda la stasatura di un pozzetto della fognatura e il relativo tratto di condotta, situato nelle villette di Contrada Felci e in adiacenza all’incrocio con la SP 157; questa proposta è passata con 5 voti favorevoli, mentre si sono astenuti i 2 Consiglieri di minoranza. Il Regolamento è costituito da 9 articoli e disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da: un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 30 Giugno 2022 e un accertamento divenuto esecutivo entro il 30 Giugno 2022, relativamente all’attività di riscossione coattiva dietta.