Inizierà lunedì prossimo e si concluderà il 7 agosto, con la festa finale e la premiazione al “Canarillo Brillo”, la seconda edizione del torneo di beach volley organizzata dall’Associazione Orizzonte Comune con la collaborazione della Sicily Beach Volley School e il patrocinio gratuito del Comune di Villafranca Tirrena e della locale Pro Loco.

A sfidarsi in campo saranno 9 squadre e tutte avranno nomi legati al Mito siciliano: da Colapesce a Galatea, da Fata Morgana a Scilla e Cariddi.

“Se lo scorso anno il Bauso Beach Volley ha avuto successo, quest’anno sarà ancor più seguito, grazie al maggior numero di squadre ma anche agli eventi correlati” – afferma il Presidente di Orizzonte Comune, Roberto Saia -.

Secondo quanto trapelato in questi giorni, infatti, ogni giornata del torneo vedrà un evento collaterale, per far divertire ancora di più i giocatori e il pubblico presente alle sfide. “Abbiamo previsto molte belle sorprese. Non vediamo l’ora di svelarle” – aggiunge Saia-.

“Ancora una volta bisogna riconoscere agli sponsor il merito di aver contribuito con generosità non nei nostri confronti ma nei confronti della collettività. Manifestazioni come questa – conclude – favoriscono la socializzazione e alimentano il senso di comunità di cui c’è tanto bisogno”.