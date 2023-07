Il 3 agosto sarà demolito con l’esplosivo l’ultimo tratto del vecchio viadotto. E, per consentire che tutto si svolga in totale sicurezza, dalle 6 alle 8 l’autostrada sarà chiusa tra Rometta e Boccetta. E non sarà possibile entrare in autostrada a Villafranca Tirrena.

Una giornata da bollino nero per gli automobilisti che dovranno quindi percorrere la Ss 113 per recarsi al lavoro. Una volta demolito il tratto collegato alla galleria Baglio il cantiere si fermerà per la pausa ferragostana. La ripresa dei lavori dovrebbe partire nella seconda metà del mese.

A quel punto scatteranno i sei mesi indicati dal Cas per completare un’opera che, da 12 estati, vede gli automobilisti costretti a viaggiare con enormi disagi.