Galati Mamertino – E’ stato definito il programma della prima edizione dell’evento culinario “Un Paese in Cucina – Fiera del Turismo Enogastronomico“, che prenderà il via domani alle ore 19:00 a Galati Mamertino, con l’inaugurazione della manifestazione.

Saranno tre giorni dedicati alle prelibatezze dell’agroalimentare siciliano, nel paese di Galati Mamertino che ha la più alta densità di ristoratori sparsi nel mondo; l’appuntamento viene promosso dal Comune galatese e dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Si parte domani sera con un salotto mediatico, che si svolgerà presso il Museo degli Attrezzi Antichi – sede Associazione Mutuo Soccorso. Alle ore 20:30, invece, in Piazza San Giacomo è prevista la presentazione del piatto scelto, da parte dei ristoratori, con la degustazione dei prodotti dei vari espositori e gli assaggi dei piatti presentati. Alle 22:00 si terrà il Festival del Folklore, con canti e balli siciliani.

Sabato 29 Luglio alle ore 19:00 sono in programma, in Piazza San Giacomo, interviste e il salotto mediatico, e a seguire la degustazione di prodotti e il piatto scelto. Alle 21:00 avverrà la preparazione dei maccheroni, fatti a mano dalle signore del paese; dopo la rappresentazione ecco la degustazione con vari assaggi, sempre in Piazza San Giacomo. La seconda giornata di “Un Paese in Cucina” si chiuderà con la presenza del Gruppo “Nebrodi Folk“, che eseguirà canti e balli popolari, accompagnati dalla degustazione di maccheroni, e da un Dj set.

La giornata conclusiva di Domenica 30 Luglio, dopo il salotto mediatico e la presentazione del piatto scelto, sarà caratterizzata dalla dimostrazione e dalla preparazione della pignolata, fatta a mano dalle signore del paese. Alle 22:00 le degustazioni verranno accompagnate da una Live Band e alle 00:00 la manifestazione verrà chiusa da un Dj set.