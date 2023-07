Ha perso la vita uno dei tre bagnanti in difficoltà nelle acque di Marina di Ragusa. Gli altri due si sono salvati grazie all’intervento dei soccorritori.

I tre bagnanti finiti in difficoltà sono giovani di origini marocchine, residenti in Campania. Pare fossero in Sicilia in cerca di lavoro. La dinamica è da ricostruire. I tre amici si sarebbero allontanati dalla costa senza riuscire a far ritorno per il vento di Maestrale. Protezione Civile e Capitaneria di porto, con l’aiuto di un volontario in moto d’acqua, hanno recuperato i tre giovani in pericolo e li hanno portati a riva.

Sull’arenile sono state praticate le manovre salvavita su un trentenne. Circa un’ora di tentativi di strapparlo alla morte. Ma il giovane non ce l’ha fatta. Aveva ingerito troppa acqua.