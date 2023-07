La Polisportiva Gioiosa sarà protagonista del campionato regionale di Promozione di calcio.

Sulla panchina siederà Mirko Silvestri che conosce bene l’ambiente in quanto ha già allenato il Gioiosa tre anni fa con ottimi risultati.

Il direttivo della Polisportiva ha poi affidato a Julián Wajnsztejn il compito di consulente di mercato. Ex calciatore professionista, avvocato e procuratore sportivo, Wajnsztejn è al lavoro insieme alla società e all’allenatore per allestire l’organico.