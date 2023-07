Il Consiglio Comunale di San Marco d’Alunzio, riunitosi ieri sera in Sessione straordinaria, ha attuato l’istituzione della denominazione comunale d’origine DE.CO., una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e il riconoscimento di un debito fuori Bilancio, riguardante i “Lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della Scuola elementare CRISAFI.

La proposta della denominazione DE.CO. è stata approvata all’unanimità, con i voti favorevoli di tutti gli 8 Consiglieri Comunali presenti (7 di maggioranza e 1 di minoranza) sui 10 componenti effettivi, e serve a garantire un’attestazione di qualità rilasciata dal Comune a un prodotto locale. L’argomento comprende anche l’attuazione del Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari locali.

La variazione di Bilancio si riferisce alla ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 dell’11 Luglio 2023, mentre il debito fuori Bilancio trova copertura nel Bilancio di previsione triennale e ammonta a 3.488,55 euro. L’ente comunale, in riferimento al debito, potrà trarre vantaggio e arricchimento dai lavori, che dovranno essere aggiunti, e la proposta è stata accettata all’unanimità; invece la variazione di Bilancio è stata applicata con 7 voti favorevoli e 1 astenuto.

Il civico consesso ha poi discusso la detassazione, per i cittadini di San Marco d’Alunzio, del Consorzio di Bonifica 11, l’assestamento generale di Bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023. Il Consorzio di Bonifica era stato creato il 23 Maggio 1997 con un Decreto del Presidente della Regione Siciliana; il Consorzio promuove e organizza la bonifica come strumento di difesa delle acque. L’iniziativa per poter detassare i cittadini aluntini è stata avanzata dal Sindaco Filippo Miracula, con un indirizzo politico ben preciso per la detassazione totale e definitiva; i cittadini così potranno risparmiare sulle bollette, che potevano arrivare in riferimento al Consorzio. La proposta in oggetto è passata all’unanimità.

Al termine della Seduta Consiliare è intervenuto il Sindaco Filippo Miracula, il quale ha ringraziato la Giunta e il Consiglio Comunale, per il lavoro svolto in questo anno e mezzo e per l’impegno dimostrato, per stare vicino alla collettività. Il primo cittadino aluntino ha poi messo in evidenza le proposte importanti presentate in Consiglio, tra cui l’istituzione della denominazione comunale DE.CO., e ha sottolineato come i Consiglieri si siano messi a disposizione negli ultimi giorni dei cittadini di Frazzanò, colpiti da vasti incendi sul proprio territorio comunale.