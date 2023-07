L’ex Sindaco di Brolo Irene Ricciardello e l’ex revisore dei conti del Comune, Pietro Ferrante, sono stati assolti dal reato di diffamazione nei confronti di Giuseppe Laccoto, attuale sindaco del paese.

Ferrante è stato assolto “perché il fatto non sussiste” mentre l’ex sindaca “perché il fatto non costituisce reato”.

La vicenda riguarda la querela, presentata dall’attuale primo cittadino Laccoto, per aver reso pubblico – Ferrante in sede di Consiglio comunale e Ricciardello comunicandolo a un’emittente televisiva locale (che poi ne aveva dato notizia) – un documento che riportava il “referto del revisore sui mutui e i rapporti con Cassa depositi e prestiti spa” accusandolo di aver concorso a ingannare il Consiglio comunale (che aveva approvato la delibera di autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con Cdp) relativamente all’esattezza dei dati riportati nell’elenco e dei mutui da estinguere.

Il giudice monocratico Vincenzo Mandanici ha accolto le istanze del collegio difensivo composto dagli avvocati Massimiliano Fabio, Sebastian Calcò e Sonia Morgano.

“Ho atteso questa sentenza con molta serenità – ha commentato l’ex sindaca Irene Ricciardello – certa di avere agito sempre con onestà e nel rispetto della legge, nell’esclusivo interesse del paese che ho avuto l’onore di rappresentare. Questa è l’ennesima assoluzione che sancisce, una volta per tutte la correttezza dell’operato mio e del revisore dei conti dott. Piero Ferrante, sulla cui lealtà e professionalità non ho mai avuto il minimo dubbio. Ringrazio l’avvocato Massimiliano Fabio per avermi difesa e rappresentata con professionalità e competenza”.