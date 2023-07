Una quindicina di persona rimaste intrappolate nell’incendio del quartiere palermitano di Borgo Nuovo sono state salvate da due agenti del Commissariato Libertà.

I due poliziotti, dopo l’eroico intervento, sono rimasti feriti agli occhi e con problemi respiratori per il fumo inalato. Salvata una famiglia con tre ragazzini, caricata sulla volante per superare le fiamme. Sul fatto è intervenuta la Uil Polizia di Palermo con il segretario Giovanni Assenzio che ha voluto esaltare il merito di tantissimi poliziotti intervenuti a mani nude, in condizioni climatiche proibitive e in mezzo alle criticità causate dai numerosissimi incendi.

Chiesta una maggiore attenzione rispetto si bisogni di poliziotte e poliziotti palermitani, evidenziando che alcuni uffici – tra cui la mensa del personale – sono stati “impraticabili perché manca l’aria condizionata”.