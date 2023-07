Attimi di panico, paura per l’intera comunità villafranchese a causa del terrificante incendio che ha colpito un’ampia fascia del territorio comunale. Forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile, volontari, pronti a portare soccorso ad una comunità in difficoltà, Un grosso supporto da parte del corpo volontari di protezione civile la Pantera di Rometta, del sindaco e dell’assesore alla manutenzione Gaetano Lamberto, intervenuti, sin dalle primissime fasi dell’incendio, con prontezza, forza e concretezza.

Il sindaco racconta sui social come il paese ha vissuto il dramma del rogo che ha devastato un’ampia fascia del territorio comunale che, fortunatamente, non ha comportato la perdita di vite umane.

Cari concittadini,

ieri abbiamo vissuto una giornata tremenda. I diversi roghi che si sono verificati hanno inferto profonde ferite ad un’ampia fascia del nostro territorio comunale, che oggi ci pone davanti a immagini tristi e desolanti.

Una giornata apocalittica che sembrava non finire mai. La parte est del nostro territorio è stata completamente circondata dalla furia delle fiamme, che sono giunte a ridosso delle abitazioni e degli edifici religiosi.

Una circostanza che poteva assumere contorni ancora più tragici e che, fortunatamente, non ha comportato la perdita di vite umane e danni irreparabili a molte abitazioni e strutture ricettive.

Siamo intervenuti, sin dalle primissime fasi dell’incendio, con prontezza, mettendo in campo tutte le nostre forze e mezzi, essendo rimasta vana la nostra ricerca di aiuti esterni in quanto, con molta probabilità, le chiamate non potevano essere evase per gli innumerevoli roghi su tutta la Regione e nella nostra Provincia. Abbiamo coordinato gli interventi con immediatezza e lucidità nonostante le enormi criticità.

Tutto si è concluso a tarda sera, quando verso le 23 gli incendi erano ormai domati, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e della Forestale.

Nella giornata di oggi si è completata l’opera con gli ultimi interventi nei punti in cui insistevano focolai.

Mi sento di dover ringraziare tutti coloro che si sono prontamente attivati per evitare il peggio e contenere l’impatto delle fiamme. Ringrazio il Maggiore Savastano, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri Maresciallo Claudio Storia ed i militari dell’Arma, il Comandante della Polizia Municipale Giovanni Ingemi e tutto il Corpo dei Vigili, il Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile Ing. Alfredo Russo, dell’Area tecnico-manutentiva Diego Giacobbe, tutte le funzioni di supporto, tutto il personale esterno dell’Area manutentiva coordinati dal Caposquadra Alfonso Geracitano, gli Assessori Gaetano Lamberto e Gianfranca Alessi, il Vicepresidente del Consiglio Pietro Costagiorgiano e gli Amministratori ed i Consiglieri che fisicamente e moralmente ci sono stati accanto, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, l’instancabile Giuseppe Saporita, i Gruppi volontari della Protezione civile di Saponara e Rometta per aver messo a disposizione mezzi di intervento.

Abbiamo dovuto sgomberare preventivamente diverse abitazioni nella frazione di Serro con gli occupanti, che desidero ringraziare per essere stati molto lucidi e collaborativi.

Un ringraziamento speciale mi sento di rivolgerlo a tutti i cittadini che, spontaneamente e con grande impeto e generosità, sono intervenuti a supporto, dimostrando spirito di solidarietà ed amore per il proprio territorio: con ogni mezzo e impegno profuso hanno limitato i danni causati dalle fiamme.

Questa mattina abbiamo avviato una prima ricognizione per la conta dei danni, ma sono sicuro che, grazie all’aiuto e all’impegno di tutti, riusciremo a superare questo momento di criticità, traendone ulteriori spunti di riflessione, partendo dalla consapevolezza di dover convivere con i cambiamenti climatici in atto, ma soprattutto che solo lottando contro l’incuria e con gli incendiari possiamo evitare che ciò di ripeta.