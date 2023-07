La breve mareggiata di Maestrale è già in attenuazione ma ha comunque permesso di usufruire di temperature decisamente più sopportabili rispetto a quelle infernali dei giorni precedenti. L’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato su tutta la Regione, eccetto per la presenza di qualche nuvola innocua.

Temperature stabili e in linea con la media del periodo. I venti soffieranno ancora deboli di Maestrale, ma in attenuazione. Per quanto riguarda i mari, Tirreno, Canale e Mare di Sicilia, così come lo Ionio, saranno mossi.