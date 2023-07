Ha bruciato per 24 ore Messina. Ha bruciato da nord a sud. Oltre dieci i focolai in tutta la città che hanno messo a dura prova la macchina dei soccorsi. Il centro di coordinamento ha lavorato ininterrottamente mettendo insieme uomini e mezzi che sono arrivati anche da fuori regione.

In città, nel corso della notte, le fiamme hanno colpito i villaggi di Pistunina, Villa Lina e Giostra dove un rogo ha raggiunto il balcone al secondo piano di una palazzina. Scene simili a Tono lungo la SS 113 dove ha preso fuoco il tetto di una villa. E i proprietari tentavano disperatamente di spegnerle. Focolai si sono riattivati nelle zone di Timpazzi e Casabianca, con interruzione della circolazione sulla strada statale 113, oggi riaperta al transito nella predetta area. Tanta paura anche nella zona di Santa Lucia sopra Contesse.

Nel territorio provinciale stanno operando 10 squadre dei Vigili del Fuoco nei Comuni di Savoca, Mandanici, Letojanni, Santa Teresa di Riva, Villafranca, Barcellona, Patti e Oliveri.

Sul versante ionico, a Savoca, da questa mattina ha operato un Canadair per lo spegnimento del vasto incendio che ha interessato la zona e ha comportato l’evacuazione anche degli abitanti del centro del Paese.

In molte zone sono state segnalate interruzioni della corrente elettrica, della fornitura idrica e della linea telefonica. I rispettivi fornitori, presenti in CCS, sono stati immediatamente sensibilizzati ad intervenire: molte zone sono state ripristinate, altre sono in corso di risoluzione e le segnalazioni vengono continuamente monitorate.

In ragione dell’emergenza, l’Esercito continua a fornire supporto con autobotti e personale per la bonifica dei siti più antropizzati.