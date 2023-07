Si sono persi i contatti con un elicottero del servizio antincendio del Corpo Forestale che stava operando nel Siracusa, nell’area di Buccheri.

La centrale non riesce più a mettersi in contatto con il pilota, unica persona a bordo, e quindi sono state avviate le ricerche.

«Sono in contatto costante con l’assessore al Territorio e all’ambiente, Elena Pagana, e con il Corpo forestale della Regione, per seguire le ricerche dell’elicottero del servizio antincendio che stava operando nel Siracusano, nella zona di Buccheri, di cui non si hanno più notizie. L’apprensione per le sorti del pilota si aggiunge alla preoccupazione per l’emergenza che il territorio siciliano sta vivendo ormai da giorni. Ringrazio tutti coloro, nessuno escluso, che si stanno adoperando per il superamento di questo momento difficile». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. FOTO: dal web