Dopo quasi un giorno di fuoco incessante, sul territorio pattese, finalmente la situazione sembra essere ritornata nella normalità.

Complici anche le condizioni climatiche molto più clementi rispetto ad ieri, è stato possibile tenere sotto controllo tutti i roghi appiccati.

Adesso, si contano i danni e soprattutto bisogna verificare i vari rischi che possono provocarsi nei vari luoghi interessati dall’incendio.

Un primo sopralluogo è stato effettuato dal primo cittadino Gianluca Bonsignore, insieme i responsabile dell’Enel, che stanno provvedendo a ripristinare l’energia elettrica nell’abitato di Moreri, Masseria, San Cosimo e Bernardo, così da permettere, ai cittadini di tornare alla normalità. La causa dell’interruzione dell’elettricità, è dovuta dall’intenso fuoco divampato, che ha divorato diverse cabina elettrica della zone colpite. A Moreri, un cavo dell’alta tensione, si è spezzato innescando un’altro incendio.

Scongiurato il pericolo incendio a Tindari, dove i residenti hanno vissuto momenti di panico e paura, specie quando il fuoco, risalito dal sentiero Coda di Volpe, facesse presagire il peggio. Nella frazione di Marinello, sempre nel comune di Patti, il rogo non ha creato particolari danni, rispetto alle altre frazioni, duramente colpite. Qui, su richiesta degli ospiti presenti in una struttura turistica, in via precauzionale sono stati evacuati.

Attualmente, è in corso il sopralluogo da parte del personale Anas, per l’eventuale riapertura della strada tra Locanda e Tindari, dove il problema è dovuto dai pini, presenti ai bordi della strada, danneggiati dal rogo.

Piccoli focolai, sono ancora presenti in alcune zone del territorio pattese, che vengono monitorate costantemente dal personale antincendio, mentre l’Anas, sta provvedendo alla pulizia delle strade .

“La situazione non è facile, ma lentamente, -ha detto il primo cittadino di Patti Gianluca Bonsignore- con grande fatica e attraverso la generosità e l’amore di tanti cittadini per la propria comunità, che si stanno aiutando a vicenda, sta tornando nella normalità, cercando di reagire e ricominciando a vivere in una situazione di normalità. Abbiamo dato supporto e sostegno a diverse persone alcune hanno trascorso la notte, presso la struttura Sacra Famiglia. Altre, invece, hanno ricevuto le cure del caso da parte dei sanitari, del 118 e da parte della Croce Rossa che hanno svolto un lavoro eccellente. Nella giornata di oggi, effettueremo ulteriori sopralluoghi, fotografando tutta l’area che è stata interessata dal fuoco, per presentare un dossier alla Protezione Civile, con la quale ci incontreremo domani, nelle zone colpite dall’incendio, per inoltra la richiesta di stato di calamità per la nostra città”.

Continua, intanto, il monitoraggio da parte delle Forze dell’Ordine, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.