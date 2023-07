Si lecca le ferite il Comune di Condrò, dopo il rogo spaventoso che ieri ha fatto ferro e fuoco di ettari di vegetazione. Non si conosce ancora l’esatta stima dei danni, ma già a partire da domani si potranno sapere le prime stime.

Due distinti focolai: uno al confine con il Comune di Gualtieri Sicaminò, l’altro con il Comune di San Pier Niceto. Il forte e caldissimo vento ha dato manforte. La paura immensa quando le fiamme sono arrivate vicinissime alle abitazioni.

“Si è trattato davvero di un evento eccezionale -racconta il Sindaco Giuseppe Catanese- e neppure i più anziani ricordano Condrò completamente accerchiata da fiamme così come accaduto ieri. Un evento che avrebbe potuto essere ancora più tragico e che fortunatamente non ha comportato la perdita di vite umane.”

C’era chi bagnava le mura perimetrali e gli alberi, chi dava una mano, chi pregava affinché quell’inferno di fuoco non ardesse ancora. Alcune famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case perché le fiamme erano troppo vicine.

“Sin dalle primissime fasi dell’incendio -dichiara ancora il Sindaco di Condrò- vi è stata una interlocuzione costante con la centrale operativa della protezione civile al fine di coordinare i vari interventi. È stato una lungo pomeriggio, a tratti drammatico, soprattutto quando le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni che si è concluso a tarda sera, quando verso le 23.30 gli ultimi focolai sono stati domati, grazie all’intervento del corpo forestale.”

Un lavoro incessante quello delle forze preposte, che fino a notte fonda erano ancora lì, a Condrò, per cercare di arginare i danni. Poi il blackout elettrico che ha interessato non solo Condrò, ma anche diversi comuni vicini come San Pier Niceto, Monforte e Pace del Mela.

“Un ringraziamento -dichiara Catanese- mi sento di rivolgere a tutti coloro che si sono prontamente attivati per limitare e contenere l’impatto delle fiamme; ringrazio i Comuni di Pace del Mela, Torregrotta e San Filippo del Mela per aver messo a disposizione dell’Ente autobotti e mezzi di intervento. Si ringraziano anche i gruppi di protezione civile di Santa Lucia del Mela, la “Misericordia” di Spadafora, la Giubbe d’Italia e la Magna Vis di Monforte San Giorgio, l’Associazione Vigili del fuoco in congedo di Torregrotta, i Vigili del fuoco e la ditta Nettunia di Milazzo. Notevole è stata la presenza e l’impegno di tutte le forze dell’ordine che hanno presidiato il territorio e sgomberato diverse abitazioni isolate.”

“Un ringraziamento speciale -continua il Sindaco -mi sento di rivolgere a tutti i cittadini che, spontaneamente e con grande generosità, si sono impegnati e sono intervenuti, con spirito di solidarietà, per limitare i danni delle fiamme nonché ai dipendenti comunali coinvolti (ufficio tecnico e vigile urbano) per l’impegno profuso. Già domani faremo una prima stima dei danni ma sono sicuro che, grazie all’aiuto e all’impegno di tutti, riusciremo ad uscire da questa situazione che purtroppo ha visto coinvolti tanti paesi e città della nostra Sicilia.”