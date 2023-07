L’Onorevole Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, è stato eletto Presidente della Commissione Parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità.

La Commissione bicamerale è composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere. Tante le funzioni attribuite, ma prioritariamente, appunto, quella di ridurre le croniche differenze tra le Isole, sia maggiori (Sicilia e Sardegna) che minori, rispetto al resto della Nazione.

Un risultato che, per l’Onorevole Calderone, giunge a soli otto mesi dalla sua Elezione alla Camera dei Deputati. “Un risultato per me incredibile e prestigioso, motivo di grande orgoglio per me e per il mio Partito. Ringrazio Forza Italia e tutti i Partiti di maggioranza che hanno voluto riporre in me la loro fiducia. Sono convinto che, in questo modo, il Governo di Centrodestra darà una ulteriore risposta al contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. Come credo fermamente che potrà essere fatto un buon lavoro.Ringrazio il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ed il presidente dei deputati, Paolo Barelli per questo incarico di responsabilità. Garantirò il massimo impegno fin da subito per affrontare le problematiche delle nostre Isole che, lo ricordo, hanno loro pieno riconoscimento nella nostra Costituzione, che riconosce la peculiarità delle Isole e promuove tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”.