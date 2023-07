Oliveri rivive il dramma a 24 ore di distanza. Il panico, la paura. Una giornata terribile che difficilmente sarà dimenticata.

Non è ancora il momento della conta dei danni perché l’attenzione va tenuta comunque alta per alcuni focolai da tenere sotto controllo. L’aspetto sicuramente più importante è che non si registrino feriti, ma di danni ce ne sono stati tantissimi. Alcune aziende hanno subito danni ingenti, altre sono state spazzate via dal fuoco, ci sono case danneggiate e famiglie ancora in giro.

Tutto è successo all’improvviso, sotto il fronte del fuoco. Con scene incredibili. La scelta di evacuare l’intero centro abitato era inevitabile. Non si poteva fare diversamente poiché il paese era circondato dal fuoco. Lo spiega bene anche il sindaco Francesco Iarrera ai nostri microfoni.

IL DAY AFTER

Aria ancora intrisa di fumo, l’odore acre che ti penetra nelle narici e che senti quasi sui vestiti. Ti giri e vedi cenere sulle colline, nero ovunque. Pensi a quelle fiamme che, soltanto mezza giornata prima, sembravano scatenare l’Apocalisse. Senti le parole della gente: rabbia, rassegnazione, ma anche voglia di ripartire. Negli occhi ancora il costone del Tindari violentato dalle fiamme. Nel momento più difficile, si è stagliata la forza d’animo della gente del posto, supportata dai volontari che hanno provato a dare una mano. Ci sono aziende che hanno subito danni incalcolabili. Anche per loro è necessario dare delle risposte e comprendere da dove è partito l’inferno. Anche per loro è necessario fare in modo che non succeda più.

INTERVENUTA ANCHE LA GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE DI BARCELLONA P.G.

Nella difficoltà è intervenuta, prodigandosi con spirito collaborativo verso le Forze dell’Ordine impegnate sul campo, anche la Guardia Nazionale Ambientale del Distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto. Ha collaborato nella messa in sicurezza di alcuni abitanti nell’ambito dello sgombero precauzionale delle abitazioni circondate dalle fiamme.

Orgoglioso lo ha comunicato il Dirigente Provinciale Coordinatore Carmelo Ilacqua che ha rivolto un sentito ringraziamento al vice responsabile di distaccamento Vittorio Crupi, al responsabile marittimo Francesco Scilipoti, al capo squadra Francesco Etna e alle Guardie Santina Caliri, Giuseppe Nastasi, Antonio Maiorana, Antonin Chiofalo e asp. Salvatore Lo Presti.