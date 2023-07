Tragedia in una casupola a Cinisi, nelle vicinanze dell’aeroporto.

All’interno del piccolo fabbricato sono stati rinvenuti i corpi carbonizzati di un uomo di 78 anni e di una donna di 76 anni. Secondo prime informazioni giunte dai luoghi, i due anziani aveva occupato quel piccolo spazio dove il fuoco li ha raggiunti senza lasciare loro scampo.

Nella mattinata di ieri un’altra tragedia si era consumata a San Martino delle Scale, dove un’anziana è morta poiché i sanitari del 118 non hanno potuto in alcun modo raggiungerla per prestarle soccorso, dal momento che il fuoco ha impedito il loro arrivo da tutte le vie possibili. FOTO: ARCHIVIO