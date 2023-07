Un atto dovuto per procedere con esami irripetibili come l’autopsia. Per questo motivo arrivano le prime sei iscrizioni nel registro degli indagati per la morte del 73enne Antonino Campo, deceduto il 21 luglio alla casa di cura San Camillo dove si era recato per sottoporsi ad una tac all’addome con mezzo di contrasto.

Ad aprire un fascicolo sulla vicenda è stato il sostituto procuratore Alessandro Liprino, che oggi pomeriggio ha disposto l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dell’autopsia. L’indagine è stata aperta dopo la denuncia presentata ai carabinieri dal figlio del 73enne. Nel registro degli indagati sono stati iscritte sei persone, tra sanitari e medici, che hanno seguito il suo caso, ipotizzando in questa prima fase sia l’omicidio colposo che la responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario.

Nella denuncia viene spiegato che alla fine di maggio, il 73enne aveva notato tracce ematiche nelle urine. Aveva eseguito esami del sangue e delle urine e su consiglio del suo medico, al quale si era rivolto poiché il problema rimaneva, aveva fatto un’ecografia addominale dalla quale emergeva un piccolo “calcolo caliceale”. Dopo una visita specialistica in un centro privato gli era stato consigliato di sottoporsi ad una tac con un mezzo di contrasto all’addome. Così lo scorso venerdì mattina il pensionato si è presentato alla clinica per sottoporsi all’esame accompagnato da una nipote. Nella denuncia viene spiegato che poco dopo l’ingresso nella stanza dove doveva fare l’esame, la nipote ha notato una certa agitazione e ha contattato il padre dicendogli che l’anziano aveva accusato un malore e che i medici stavano cercando di rianimarlo. Ma quando il figlio è arrivato era ormai troppo tardi. Il padre era ormai morto.