Galati Mamertino – Emozione e tradizione in occasione della Festa di S. Giacomo Apostolo, Santo Patrono del Comune di Galati Mamertino, svoltasi nella giornata di ieri con la processione tradizionale per le vie del paese.

Alle ore 18:00 è stata celebrata la Santa Messa e, al termine della celebrazione, ha preso il via la processione tradizionale per le vie del paese, con la statua di S. Giacomo portata a spalla da tanti devoti galatesi; i componenti del Gruppo di S. Giacomo hanno messo in evidenza che verso il Santo Patrono i cittadini hanno profonda devozione e tanto amore (il Gruppo di S. Giacomo ricorda che il 12 e 13 Agosto è in programma il primo Raduno dei pellegrini di San Giacomo).

L’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Vincenzo Amadore che ha indossato la fascia tricolore per l’occasione (erano presenti ai festeggiamenti anche alcuni componenti della Giunta e del Consiglio Comunale), ha offerto due spettacoli musicali, quello della viglia del 24 Luglio e quello di ieri sera. Il 24 si è tenuto il Saggio “La Sirenetta” della Studio Dance and Sport di Melissa Agostino, mentre ieri si è svolto il “Luciano Fraita Show“. Alla fine della processione è avvenuto lo sparo dei fuochi artificiali, a cura della Ditta Russo di Castell’Umberto. Erano presenti alla processioni tradizionali la Banda Musicale “G. Verdi” di Galati Mamertino e il Complesso Bandistico “F.lli Marino” di Alcara Li Fusi.