L’incubo incendi sembra non voler dar tregua alla provincia di Messina e la Protezione Civile regionale mette in guardia circa il rischio altissimo di rischio roghi in tutto il territorio provinciale.

Diramato un avviso di allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore per tutta la provincia di Messina. Occorrerà infatti prestare molta attenzione. Ci sarà vento e le temperature, sebbene di poco inferiori rispetto al giorno prima, rimangono comunque elevatissime.

Proprio per questi motivi, la Protezione Civile ha invitato alla massima prudenza.