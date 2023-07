Messina continua a bruciare da Nord a Sud. A Giostra il fuoco ha lambito le case – VIDEO

Numerosi I black out in tutta la città con gli allarmi in tilt. Impegnate 15 squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: 2 minuti

Nemmeno il tempo di spegnere un focolaio che un altro inizia a divampare. Da più di 24 ore Messina brucia. Da Pistunina a Santa Lucia Sopra Contesse fino allo svincolo di San Filippo per la zona sud. Dal viale Giostra a Casabianca nella zona nord. Il fuoco ha l’ambito le abitazioni sul viale Giostra devastando l’area della Cooperativa Casa Nostra e avvicinandosi alle case della cooperativa La Gazella. Sono impegnate 15 squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco con 94 uomini e 40 mezzi VF, compreso il personale ed i mezzi dei vigili del fuoco provenienti della regione Campania e una squadra del Comando VVF di Catania. Considerate le alte temperature e gli incendi sviluppatisi nella giornata di oggi nelle zone collinari della Città, e in previsione dell’allerta vento nelle prossime ore, l’Amministrazione comunale avvisa la cittadinanza che alcuni servizi di gestione delle Partecipate comunali domani, mercoledì 26 saranno sospesi. In dettaglio, relativamente alla Società Messinaservizi Bene Comune rimarranno chiuse tutte le isole ecologiche quali, Spartà, Tremonti, Gravitelli e Giampilieri; l’Azienda Speciale Messina Social City, a scopo precauzionale sospenderà le attività del centro estivo di villa Dante e quelle del Polo Blu all’Istituto Marino di Mortelle. La società AMAM SpA rende noti invece gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione dei villaggi di Curcuraci e delle Masse e relativamente all’interruzione dell’energia elettrica la società Enel ha già provveduto a ripristinare la linea elettrica nelle zone dove le fiamme hanno danneggiato la rete con il conseguente fermo degli impianti di distribuzione idrica delle zone interessate, tranne nel villaggio di Curcuraci dove sono ancora in corso i lavori da parte di Enel. Inoltre, già da ieri è attivo il servizio autobotte di Amam alle Masse a supporto dei Vigili del Fuoco e da un presidio fisso con autobotte a Curcuraci. AMAM ricorda infine, il proprio servizio di pronto intervento da contattare al numero telefonico 090 3687722 e il pronto intervento del C.O.C. raggiungibile al numero telefonico 090 22866 Numerosi i blackout, con allarmi in tilt in tutta la città.

