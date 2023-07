Una donna di 90 anni, Grazia Piraino, è stata ritrovata senza vita all’interno della sua casa di Capo d’Orlando.

La donna, insegnante in pensione, originaria di Sinagra, amava trascorrere il periodo estivo nel centro paladino. Già nel mese di aprile, i Carabinieri erano intervenuti a Sinagra per un malore. Da stamattina non si avevano sue notizie e stasera sono intervenuti i Militari dell’Arma che, dopo essere riusciti a entrare nell’abitazione, l’hanno trovata priva di vita.

La causa del decesso dell’anziana potrebbe essere stata il caldo intenso. L’abitazione in cui viveva, a quanto pare, non era infatti dotata di climatizzatore.