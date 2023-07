Il fuoco, il terrore, la fuga verso il Campo Sportivo. E altri via verso Falcone, a riunirsi sul Lungomare e sperare che il fuoco risparmiasse le loro case, i loro affetti, il loro paese.

Per Oliveri il pomeriggio di oggi è stato un inferno di cristallo. Lingue di fuoco altissime che, dalla collina, sono via via scese verso il centro abitato, minacciandolo aspramente. Al punto da indurre l’Amministrazione Comunale a scegliere di far evacuare l’intero paese. Fuoco aggressivo, fuoco cattivo. Il dramma di tanti anziani che non volevano lasciare la propria casa o che entravano nel panico, alle prese con un caldo francamente insopportabile.

Le fiamme hanno ridotto in cenere l’Area di Servizio Tindari Sud, lungo l’autostrada A20. L’hanno aggredita e divorata con violenza inaudita. Distrutto anche il parco mezzi di un’azienda, la Leggio Impianti. Circa 400 mila euro di attrezzature andate in fumo.

Il fuoco ha interessato anche garage e pertinenze private. Momenti drammatici, di panico, paura e terrore.