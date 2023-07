Santa Lucia del Mela – Fuoco anche a Santa Lucia del Mela. Un incendio è divampato nella montagnola di fronte al centro abitato di Santa Lucia, precisamente in zona Femminamorta, al confine con Merì . Le fiamme minacciano i ripetitori della telefonia mobile per le zone di Santa Lucia del Mela e paesi limitrofi.

Intanto il fuoco sembra abbandonare il centro abitato di Condrò, anche se non smette di ardere in questo infuocato martedì di luglio. Sul posto, per spegnere i copiosi incendi che hanno circondato il comune, le autobotti, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Presente anche la Polizia Municipale.

Qualche ora fa, data l’intensità del fuoco che era proprio vicino alle case, si è resa necessaria l’evacuazione di qualche famiglia. Ingenti i danni alla vegetazione. Alcune aree di Condrò, come si può notare dalla foto allegata, risultano completamente bruciate. In questo momento uno dei due focolai ha oltrepassato il confine raggiungendo il Comune di San Pier Niceto.