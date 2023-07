Il cielo che cambia colore e assume quello del fumo. Il sole che diventa nebuloso. Sono gli effetti degli incendi che stanno mettendo a ferro e fuoco la provincia di Messina in questo martedì terribile con il fronte delle fiamme che sembra non concedere tregua.

Le mani dei piromani, aiutate dalle condizioni climatiche, stanno causando enormi disagi ovunque. E il cielo ha cambiato colore anche a Oliveri. Dapprima con uno scenario delle colline che, visto dal centro del paese, appariva apocalittico con il fumo che si levava altissimo. Interessata dalle fiamme Contrada Babbo, nei pressi del Castello. Fiamme anche vicine all’autostrada. Dal Comune, inizialmente si è invitata la popolazione a evacuare, in via prudenziale, la Via Garibaldi, le case popolari, la Via Stazione e la Via De Gasperi. Chiusa la Strada Statale in direzione Tindari al bivio di via Garibaldi, sia in direzione di andata sia di ritorno.

Adesso le fiamme hanno raggiunto anche il centro abitato, lambendolo e minacciandolo. La gente sta evacuando tutto il paese, dirigendosi verso la spiaggia. Anche lato Marinello il fuoco ha circondato il paesino. Sono momenti di grande paura. L’Amministrazione ha invitato la cittadinanza a evacuare il paese e raggiungere il campo sportivo.

Attivati sia il Coc che la Protezione Civile. Si sconsiglia alla cittadinanza di uscire di casa, di usare l’automobile per spostamenti fuori paese. Per segnalazioni di bisogno e pericolo, contattate il numero 3461802862, preferibilmente via Whatsapp.