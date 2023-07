Un 58enne messinese già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per detenzione di pistola clandestina. I Carabinieri di Tremestieri, con il supporto dei cani del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno rinvenuto una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa comprensiva di caricatore e 15 cartucce, illegalmente detenute.

È stato il fiuto del pastore tedesco Atos, impiegato nella perquisizione, che ha consentito ai Carabinieri di scovare l’arma, detenuta in una busta di plastica, abilmente occultata all’interno dell’incavo adibito all’alloggiamento della cinghia della tapparella della cucina.

La pistola con il relativo caricatore e munizionamento è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per l’esame balistico, volto alla verifica relativa all’eventuale utilizzo, in particolare se sia stata usata per commettere crimini.

L’uomo è stato arrestato e, ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Messina, in attesa dell’udienza di convalida.