Un vasto incendio, da questa mattina, sta interessando la contrada Ronzino, nel territorio Patti. Ancora non si conosco i motivi dell’incendio, che spinto dalle forte raffiche di scirocco, sta divampando la zona, dove sono presenti diverse attività commerciali ed abitazioni, che sono a rischio.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Patti, che poco possono fare per contrastare l’immane incendio. La locale protezione civile, i Carabinieri e la Polizia di Stato che hanno provveduto ad evacuare la zona.

La situazione è allarmante, specie per l’agriturismo Villa Rica, dove le fiamme stanno accerchiando l’edificio. A rischio anche l’azienda agricola Porticella, dove i dipendenti hanno dovuto abbandonare la struttura in fretta, per evitare di rimanere intrappolati dal fuoco.

Nonostante sia stato chiesto l’intervento dei canadair, ancora non sono giunti, perché impegnati su altri fronti.