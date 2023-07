Frazzanò – Il Comune di Frazzanò continua a essere nella morsa degli incendi, con le fiamme che proseguono ad imperversare in diverse parti del territorio, alimentate dal forte vento di scirocco.

Nella serata di ieri erano divampati due roghi, lungo la SP 157 “Tortoriciana” al confine con il Comune di Longi e al di sopra di Contrada San Teodoro; nella notte e questa mattina le fiamme si sono propagate e hanno interessato altre zone del territorio comunale frazzanese, mentre ancora non sono stati domati gli incendi scoppiati ieri sera.

In particolare è stata colpita dagli incendi tutta la zona attorno al Monastero di S. Filippo di Fragalà, con le fiamme che sono divampate in diversi ettari di terreno e in alcune campagne, con delle abitazioni nelle vicinanze, e hanno colpito anche le ringhiere di legno, che costeggiano la Via dei Santi.

Sui luoghi dei vari roghi sono presenti la Protezione Civile, la Forestale e i Vigili del Fuoco; ma le operazioni di spegnimento degli incendi vengono rese più complicate e difficoltose, per la presenza di forti raffiche di vento.