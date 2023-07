Situazione molto critica a Santo Stefano di Camastra a causa del vasto fronte di incendi che si è aperto intorno alla cittadina.

Il fuoco ha già danneggiato quattro abitazioni (una nella foto in evidenza, ndr). Fronti di fuoco aperti in Contrada Tudisca e Torrazza e anche in altre zone della cittadina.

La situazione appare molto complicata. Nelle zone in cui è già passata la furia delle fiamme è cenere e devastazione ovunque con scenari spettrali che contrastano con la bellezza dei panorami.