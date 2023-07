Fiamme a Villafranca Tirrena. Il fuoco minaccia il cimitero di Divieto Serro.

Sul posto sono presenti le maestranze comunali del settore manutentivo con autobotte per spegnere il rogo. Sono stati avvisati gli operatori del 115. In questo momento – secondo quanto apprendiamo – si attende che si liberi una squadra per intervenire sul posto.

La mole di lavoro in queste ore è infatti immensa per il personale impegnato nell’emergenza. Sono intervenute due pattuglie di Carabinieri della Stazione di Villafranca. Sul posto l’assessore alla manutenzione, Gaetano Lamberto.