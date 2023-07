Palermo sotto la morsa del fuoco al punto che è stato istituito il Centro Operativo Comunale per coordinare l’emergenza. Le fiamme hanno interessate le montagne di Capo Gallo, la collina di Bellolampo. A Pizzo Sella gli abitanti hanno lasciato le abitazioni sotto la minaccia dei roghi.

Un incendio in zona via Inserra ha minacciato le abitazioni e l’ospedale Cervello. Decine di Vigili del Fioco e volontari sul posto. Si è proceduto con le evacuazioni delle abitazioni più a rischio. Aerei in azione alle prime luci dell’alba. In Contrada Failla Partinico/Trappeto un altro incendio minaccia il centro abitato. Anche ad Altofonte, Monreale e Bellolampo la situazione è complessa. Squadre di volontariato di altre provincie stanno convergendo sul palermitano su richiesta del Dirigente Territoriale Cimino e su disposizione del DG Cocina.

Il vasto fronte degli incendi ha generato problemi e disagi anche all’Aeroporto Internazionale di Palermo, chiuso fino alle ore 11 per precauzione. Al momento sono otto i voli cancellati. Quelli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. Per ragioni di sicurezza – si legge sulla pagina Facebook dell’aeroporto – si consiglia di non raggiungere l’aeroporto. “Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi”.