Il Sindaco del Comune di Capri Leone On. Bernadette Grasso ha presentato le date dei prossimi eventi del 2023, in riferimento al progetto “Nebrodi Ospitalità Diffusa”.

La seconda fase del progetto verrà inaugurata con un workshop, che si terrà domani alle ore 18:30 presso la Sala Anspi di Rocca di Capri Leone. “Nebrodi Ospitalità Diffusa” coinvolge 10 Comuni del comprensorio dei Nebrodi, ovvero: Capri Leone (Comune capofila), Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto, San Marco d’Alunzio, San Salvatore di Fitalia e Ucria.

Per l’occasione saranno coinvolti tutti gli operatori della ricettività e del turismo, che hanno dato la propria disponibilità compilando le schede di adesione al progetto, distribuite presso gli uffici comunali dei 10 paesi interessati.

“L’evento sarà la prima ufficiale vetrina di presentazione delle iniziative, con tutte le date e location ospitanti – dichiara il Sindaco Grasso -. E’ un ulteriore passo verso il coinvolgimento concreto degli operatori del turismo e della ricettività; da loro ci aspettiamo un grande contributo in termini di cooperazione e disponibilità a fare rete. Sarà dato ampio spazio alle loro strutture all’interno di tutte le manifestazioni in calendario; da quelle della ristorazione, dell’artigianato, del settore ludico-ricreativo, fino all’ospitalità (con gli immobili messi in condivisione), tutte saranno coprotagoniste di un grande spot per il territorio“.

Si parte dall’1 al 3 Settembre con l’evento Nebrodi Cavalli, che celebra l’armoniosa unione tra uomo e cavallo, permettendo ai partecipanti di vivere esperienze autentiche a stretto contatto con questi animali. Dal 16 al 20 Settembre, invece, sarà il turno dell’Incoming con gli operatori turistici internazionali, in collaborazione con El Giròscopo Viajero, il portale turistico spagnolo www.lasicilia.es e quello francese www.lasicilia.fr.

Il 7, 8, 14, 15 e 29 Ottobre partirà il Nebrodi Trekking, che si integra con la due giorni (21 e 22 Ottobre) dedicata al Nebrodi Bike. Si tratta di un’opportunità imperdibile per gli appassionati di ciclismo e di trekking, sia professionisti che amatoriali, poiché si potranno esplorare le meravigliose e le variegate bellezze paesaggistiche dei Nebrodi, in sella alla propria bicicletta o a piedi. Le manifestazioni sono progettate, per avvicinare i partecipanti alla natura incontaminata e per offrire un’esperienza di turismo sostenibile, che rispetti l’ambiente e la biodiversità del territorio (una caratteristica tipica dei Nebrodi).

L’8, il 15 e il 29 Ottobre sono programmati gli Incontri esperienziali, con le maestranze delle botteghe artigianali, i pastori e la natura del panorama dei Nebrodi, capace di fornire un valore aggiunto allo scrigno di emozioni, che i visitatori potranno vivere sui Nebrodi. Durante il workshop di Giovedì 27 Luglio, sarà anche realizzato un collegamento online con i tour operator, gli agenti e gli operatori turistici internazionali, per condividere idee e prassi degli eventi autunnali.