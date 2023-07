Non si placano gli incendi a Messina. Le fiamme divampate nel primo pomeriggio a Campo Italia, in breve, hanno raggiunto la collina adiacente, lambendo l’Oasi Madonna del Sorriso, la struttura di accoglienza che proprio in questi giorni ospita un gruppo scout di 32 bambini dagli 8 agli 11 anni.

Quando le fiamme si sono avvicinate a meno di 200 metri dalla struttura ,dove si stava svolgendo il campo estivo, è scattata l’evacuazione decisa dall’assessore Massimilano Minutoli che, dal primo pomeriggio, si è recato sul posto con alcuni mezzi della Protezione Civile.

Sul posto i Vigili del Fuoco con uomini e mezzi.