Ci sarà anche Patti, nel nuovo film di Alessandro Siani “”. Il lungometraggio, prodotto da Rai Cinema, che uscirà nelle sale cinematografiche, l’1 gennaio 2024, vedrà, infatti, alcune scene riprese direttamente dagli scorci di Tindari.

L’attore e regista partenopeo, ha scelto la Sicilia per il suo nuovo film e tra le varie location scelte, figura anche il suggestivo sentiero “Coda di Volpe”, che dal colle della Madonna Nera, conduce ai Laghetti di Marinello, sempre nel territorio di Patti.

E’ proprio in questi giorni, l’attore napoletano, è stato presente sul set cinematografico a Tindari. E tra una ripresa e una pausa, Siani ha incontrato il primo cittadino della città di Patti Gianluca Bonsignore, con il quale si è complimentato, ringraziandolo per l’ospitalità e la disponibilità ricevuta,rimanendo contento ed entusiasta per la splendida location.

All’apparenza perfetti, i Di Rienzo vengono destabilizzati dall’improvvisa morte del padre di famiglia, un uomo modello, professionista affermato e punto di riferimento per tutti. Soprattutto per Davide (interpretato da Alessandro Siani), considerato la pecora nera della famiglia.

Mamma Lina e i fratelli Renzo e Isabella hanno sempre considerato Davide il meno realizzato e talentuoso di tutti, ma in una situazione imprevista e grottesca gli equilibri e le certezze cambiano improvvisamente.

Tra colpi di scena macabri e segreti assurdi che vengono a galla, Davide si rivelerà essere il vero asso nella manica dei Di Rienzo.