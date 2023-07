Floresta – Il Comune di Floresta si appresta a festeggiare la propria Patrona S. Anna, con la Santa Messa e la processione tradizionale in programma stamattina dalle ore 9:30.

Intanto sono state accese le luminarie per le vie principali del paese e si stanno concludendo i preparativi, per l’accoglienza al Vescovo della Diocesi di Patti Sua Eccellenza Mons. Guglielmo Giombanco, che celebrerà la Messa solenne in onore di S. Anna.

Dopo la celebrazione solenne prenderà il via la processione, per le vie del paese, del trittico di S. Anna, Maria SS. e Gesù Bambino, portato a spalla dai tantissimi devoti; in serata si svolgerà il concerto del cantante Pupo, l’evento clou della Festa, e i festeggiamenti si concluderanno con i giochi pirotecnici della ditta “Etna Pyro sas” di Francesco Privitera. La Festa sarà allietata dalle marce effettuate dal Corpo Bandistico “V. Bellini” di Sinagra, mentre il sorteggio della tradizionale vitella si terrà Giovedì 27 Luglio, insieme a una serata di liscio con la partecipazione dei “Senza Regole” e con la presenza di Savvo U Zauddu.