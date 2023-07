Frazzanò – Il Consiglio Comunale di Frazzanò, riunitosi in Sessione ordinaria lo scorso 19 Luglio, ha approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) semplificato 2023/2025, il Bilancio di previsione riferito allo stesso triennio, il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2022 e il Piano economico finanziario del servizio rifiuti per gli anni 2022/2025.

Il civico consesso frazzanese ha anche discusso la conferma delle aliquote IMU per l’anno 2023, il Programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenze per lo stesso anno, e le tariffe e le agevolazioni TARI.

L’argomento del Documento Unico di Programmazione è stato attuato all’unanimità, con i voti favorevoli di tutti e 9 i Consiglieri Comunali, ed è stato aggiunto al DUP un emendamento, presentato dal componente Manuel Lorenzo Ricevuto, riferito alle spese relative al Fabbisogno del Personale. Il DUP è lo strumento principale per la guida strategica e operativa del Comune, e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.

Il Consigliere Comunale Ricevuto ha esposto un emendamento, riguardante anche il Bilancio di previsione e, in particolare, con riferimento alle variazioni di partite di entrata/spesa. Vengono creati e stanziati nuovi capitoli, relativamente alla Piattaforma Digitale Nazionale dati e all’adozione della Piattaforma Pago Pa. Anche il punto del Bilancio è stato accettato all’unanimità.

Il Rendiconto 2022 è il documento contabile, che rappresenta i risultati conseguiti dall’Amministrazione Comunale nella gestione delle entrate e delle spese, programmate con il Bilancio di previsione di riferimento. La proposta è stata illustrata dal Dott. Mileti, Responsabile dell’Area economico finanziaria, e ha ricevuto la stessa votazione unanime.

Il Piano del servizio rifiuti individua e classifica i costi, che devono essere coperti con le entrate della TARI. Il Dott. Mileti informa che è entrata in vigore una metodologia completamente diversa, che prevede l’approvazione del Piano pluriennale. Le aliquote IMU vengono confermate per l’anno 2023 e le tariffe vengono applicate nella misura base. Il Programma per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenze fa riferimento a collaborazioni autonome e che, in ogni caso, è suscettibile di modifica nel corso dell’anno, qualora dovessero sorgere necessità. Le tariffe e agevolazioni TARI, invece, sono una conseguenza diretta del Piano economico finanziario approvato in precedenza; la proposta di deliberazione in oggetto è finalizzata a ripartire i costi tra gli utenti.

Infine è stata discussa dal civico consesso un’integrazione all’ordine del giorno, riguardante la Revoca di una Deliberazione del Consiglio Comunale del 3 Febbraio scorso, avente ad oggetto “Approvazione Schema di Convenzione tra i Comuni di Raccuja e Frazzanò, per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria”. L’argomento è stato illustrato dal Sindaco Gino Di Pane, il quale ha specificato che il Comune di Frazzanò intende avanzare una richiesta di contributo, al fine di poter avvalersi dell’attività del Segretario Comunale senza gestire il servizio in forma associata con altri Comuni.