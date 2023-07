È fuori pericolo Sarah, la diciottenne rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Santa Teresa di Riva e che, a seguito del gravissimo sinistro, ha perso la bimba di sette mesi che teneva in grembo.

La giovane ha superato la fase delicata e ha lasciato il reparto di Rianimazione del Policlinico di Catania, dove era stata trasferita. Adesso attraverserà un periodo caratterizzato da ulteriori cure e da una fase di convalescenza.

Per Sarah è subito scattata una gara di solidarietà per procurare il sangue necessario da donarle per aiutarla nella sua lotta per la vita. E intanto prosegue l’inchiesta della Procura per i minorenni di Messina in merito al tremendo impatto tra la moto Zontes condotta da un 17enne (che viaggiava in compagnia di una 14enne) e del ciclomotore Piaggio Liberty condotto dal fidanzato di Sarah.