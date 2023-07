Sarà aperto a partire dalle ore 10 di domattina e fino al termine dei lavori sul viadotto Ritiro il nuovo svincolo provvisorio di Boccetta, sulla tratta della tangenziale a doppio senso di circolazione, direzione ME-CT.

In relazione a tale cambiamento, Autostrade Siciliane ha comunicato agli automobilisti che:

-) Per i veicoli in transito da Palermo verso Messina non sarà più possibile effettuare l’uscita presso lo svincolo di Giostra. Il primo svincolo utile per accedere al centro urbano sarà la nuova bretella di Boccetta.

-) Per i veicoli che entrano in autostrada dallo svincolo di Giostra in direzione Catania, sarà mantenuta obbligatoria l’uscita presso lo Svincolo di Boccetta.

-) Per i veicoli in transito da Messina verso Palermo, non sono previste modifiche.

Si raccomanda di prestare attenzione agli appositi segnali e indicazioni stradali per seguire le deviazioni e raggiungere le destinazioni desiderate in modo sicuro durante il periodo di chiusura parziale.