San Pier Niceto – Ha trionfato la cultura a San Pier Niceto. Tanta gioia, tanta emozione, tanti momenti che resteranno per sempre impressi nella memoria del borgo incastonato tra le colline dei Peloritani.

È stata conferita la città onoraria a Emilio Isgrò, artista le cui opere sono state apprezzate e stimate in tutto il pianeta. Da adesso inoltre San Pier Niceto custodirà un prezioso capolavoro che Isgrò ha voluto donare proprio al paese, “La formica vagabonda”. Per la realizzazione dell’opera è stata preziosa la collaborazione con Claudio Lucchesi e Nino Sottile Zumbo.

Una tavola rotonda formata da illustri personaggi. Innanzitutto il maestro Isgrò, che non ha nascosto nemmeno per un istante la gioia e la commozione per un evento così particolare. Poi Gino di Maggio (direttore di una prestigiosa fondazione per l’arte contemporanea), Nino Sottile Zumbo (critico d’arte e scrittore, la storica dell’arte Valentina Certo e Antonella Nuccio Presidentessa dell’Associazione Terreforti. A moderare l’incontro il giornalista Vincenzo Bonaventura. A dare il via ai lavori l’Assessore alla Cultura Giuseppe Ruggeri ed il Sindaco Domenico Nastasi che, insieme a Don Francesco de Domenico, hanno porto i saluti al pubblico numeroso.

Tanti i temi snocciolati durante la tavola rotonda, che hanno appassionato e coinvolto il pubblico d’eccezione. Presenti anche il Direttore dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma dottor Andrea De Pasquale, il Direttore del Museo di Messina Orazio Micale e la dott.ssa Stefania Lanuzza della Soprintendenza del Beni culturali di Messina.

Subito dopo il Consiglio Comunale, presieduto dalla dott.ssa Chiara Catanese, ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria: “In esecuzione della volontà del Consiglio Comunale di San Pier Niceto, si conferisce la Cittadinanza Onoraria all’artista, scrittore e drammaturgo Emilio Isgrò, per avere contribuito con le sue opere a diffondere la cultura, per i numerosi e prestigiosi riconoscimenti, ricevuti in campo nazionale ed internazionale, ricordando sempre e con orgoglio le proprie origini, e per aver mantenuto negli anni un affettuoso legame con la comunità sanpietrina, accrescendone il prestigio. L’Amministrazione Comunale è veramente onorata di averlo tra i componenti della propria cittadinanza onoraria”.

La serata si è conclusa in Piazza Luigi Certo con lo svelamento dell’opera. Presioza, nei giorni in cui il maestro ha soggiornato a San Pier Niceto, la collaborazione dell’artista Stefania Ruggeri e di Antonina Amabile.