Talento e merito in festa: giorno 13 Luglio si è svolta presso il Castello Gallego la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea per gli studenti della SSML “San Michele”.

Non solo un momento per celebrare un prestigioso traguardo, ma anche di consapevolezza per molti giovani studenti, chiamati nel proseguimento del loro percorso formativo e professionale a confrontarsi con le sfide della società presente e futura. “Il talento e il merito sono fondamentali per affrontare le sfide del nostro tempo” ha dichiarato Il direttore Federico Giuseppe Errante, che ha introdotto la cerimonia con il discorso di benvenuto.

“Quello che è più importante non è tanto quanto noi vi abbiamo insegnato, ma quanto voi siete stati in grado di apprendere. Siete allieve e allievi che hanno frequentato la SSML in un momento particolare, segnato prima dalla pandemia e poi dalle vicissitudini internazionali. Tutto ciò ha rafforzato il nostro senso di comunità. In questi anni la SSML ha messo un grande impegno per rafforzare la formazione perché abbiamo la certezza che il talento e il merito siano fondamentali per affrontare le sfide del mondo.” dichiara il Direttore.

La SSML “San Michele”, da sempre si adopera per garantire l’eccellenza della formazione, grazie all’impegno e alla tenacia di tutto il corpo docente e degli studenti in primis. I giovani laureati i hanno completato un percorso di alta formazione e rappresentano una nuova leva di preziosissimi talenti. Il completamento del percorso di studi sarà per molti di loro l’inizio di una carriera importante come è per moltissimi ex allievi.

La cerimonia di consegna dei diplomi rappresenta il momento finale del percorso accademico durante il quale gli studenti ricevono il diploma di mediatore linguistico in una cornice speciale per dare il giusto risalto ad un’occasione di incontro che coinvolge studenti, docenti, staff, ma anche amici e familiari. La cerimonia segna non solo la conclusione del triennio universitari ma anche il termine di un periodo di formazione che spesso vede nascere, tra i banchi dell’Accademia, solidi e duraturi rapporti di amicizia.