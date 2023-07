Condrò culla di opere d’arte che rimarranno a memoria dei posteri. Verrà inaugurato questa sera il progetto artístico Timeless Immortal art Condró. L’appuntamento è alle ore 19.00 in piazza a Condró.

Numerosi artisti provenienti da ogni parte del mondo hanno donato la riproduzione di una loro famosa opere d’arte. Questi capolavori andranno a decorare in modo permanente le vie e le piazze del paese, che diventerà una vera e propria pinacoteca a cielo aperto. Saranno presenti in occasione della serata artisti di livello internazionale tra gli altri: Zhu Wei: Direttore Esecutivo dell’Università UCAS di Pechino Arte Presidente dell’Associazione Americana di ricerca delle arti orientali e occidentali; Emma Xingyi Qin Wang : President of Gui-Ya-Hui; Francesco Chinnici: Art event manager; Giuseppe Gorga: Direttore Biennale di Salerno; Lorenzo Chinnici: artista; Francesca Maio: artista.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Sicilia – Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana.