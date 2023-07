Non gli è andata giù la multa appena presa e si è scagliato contro un agente della Polizia Locale di Roccalumera.

Lo ha investito e si è allontanato con l’auto, ma la fuga del 43enne alla guida della vettura è durata poco perché è stato arrestato dai carabinieri e portato al carcere di Gazzi con le accuse di tentato omicidio e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. È successo tutto intorno alle 18.30 di ieri sul corso Umberto I a Roccalumera, con la cittadina intenta a festeggiare la patrona Madonna del Carmelo con la partenza della processione in mare.

A sorvegliare che tutto andasse per il verso giusto c’erano gli agenti della Polizia Locale. Uno di loro aveva appena elevato una multa a una vettura parcheggiata tra la chiesa parrocchiale e l’ufficio postale, perché si trovava in una zona dove vigeva il divieto di sosta per consentire i festeggiamenti religiosi. Ma appena è arrivato l’automobilista e ha visto il verbale lo ha strappato e se l’è presa contro l’agente. A quel punto è scattata la richiesta di esibire i documenti per procedere con l’identificazione.

Ma anziché fornire quanto richiesto è salito in macchina, ha messo in moto e ha investito l’agente. Incurante di averlo fatto rovinare sull’asfalto, è fuggito. Il vigile è stato centrato alle gambe ed è caduto sull’asfalto, battendo violentemente la testa. Soccorso dai colleghi della Polizia Locale e dai volontari della Croce rossa italiana è stato quindi affidato alle cure del personale del 118, che lo ha trasferito all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina.

Qui è stato ricoverato in codice giallo al Pronto Soccorso con vari traumi alla nuca e al torace. Per il responsabile è scattato l’arresto e il trasferimento al carcere di Gazzi.