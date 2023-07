Ben 52 tappe in tutta Italia, entro fino Agosto 60. Ultima tappa a Rometta il 7 Agosto e previsti per il prossimo autunno altri tre inviti. A Canicattì una rappresentazione teatrale per la storia in sé raccontata..

La splendida e suggestiva cornice del Castello di Spadafora ha ospitato, nei giorni scorsi, Salvatore Curtò, autore messinese, che ha presentato il suo ultimo romanzo “I Figli di Nessuno”. L’evento organizzato minuziosamente dall’associazione Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto, in collaborazione con Posto Occupato, CISL coordinamento Politiche di Genere referente Tania Guido, associazione il Sagittario, associazione Anteas e con il patrocinio del comune, è stato un successo. Presente, tra gli altri, la sindaca Tania Venuto, molto contenta per la presenza dell’autore nella sua Spadafora. Ad oggi 13 premi, di cui tre internazionali, “I figli di nessuno” è una storia che appartiene alla nostra terra, al nostro vissuto.

Tanta l’attenzione e la partecipazione del pubblico presente, vista l’originalità dell’autore nel presentare il suo ultimo capolavoro, scelto per la sceneggiatura di un film.

I FIGLI DI NESSUNO non è un libro sulla mafia, ma le vicende di un gruppo di siciliani che vivono in antitesi alla mafia, un romanzo con personaggi di fantasia che dialogano spesso in dialetto siciliano. Parla di quella Sicilia onesta che si contrappone alla Sicilia dei Corleonesi. Coinvolge emotivamente tra un alternarsi di sorrisi e pianti. Emerge quella voglia di riscatto dei siciliani onesti che non vanno avanti con le raccomandazioni ma con il frutto del loro impegno, del loro sudore concentrati a realizzare i propri sogni. Una ricerca della verità che però non impedisce la lotta del bene contro il male. Spesso nella vita concreta abbiamo assistito all’abbandono da parte dello Stato dei suoi uomini migliori. Ricordando le recenti commemorazioni di Falcone e Borsellino, Curtò sottolinea come a parer suo la solidarietà sia stata ridotta ad inutili fiaccolate, mentre questa, per assolvere al suo vero significato e valore deve essere un impegno concreto e costante. Esempio di impegno e costanza è la famiglia e quella “siciliana” c’è sempre a sorreggere e sostenere chi resta indietro, sacrificandosi spesso per la realizzazione di un componente. Qui la vittoria di uno è la vittoria di tutti.

E’ un libro che “spiega” i valori e lo fa con un linguaggio semplice e veritiero che arriva dritto ai giovani, alle nuove generazioni che sembrano mostrare disinteresse per questi argomenti ma che invece ne sono in costante ricerca. Un libro storico da leggere ed approfondire certamente sui banchi di scuola.