Dal 28 al 30 luglio Galati Mamertino è “Un paese in cucina: show coking, performance e dibattiti che ruotano intorno alle eccellenze gastronomiche del territorio per una “fiera del cibo” unica.

Perché il centro montano nebroideo che ospita le cascate del Catafurco è famoso per essere il paese con la più alta densità di ristoranti e di ristoratori sparsi in tutto il mondo.

Cuochi e chef che hanno portato le ricette tradizionali del posto ovunque, ricevendo apprezzamenti di alto livello.

Tra questi, solo per citarne alcuni, il Cavaliere del Lavoro Celestino Drago che insieme ai fratelli ha fondato una catena di ristoranti negli Usa, diventando il cuoco dello star system, e il ristorante Antica Filanda della famiglia Campisi, nella guida Michelin anche nel 2023, ospiti d’onore della manifestazione.

Le loro ricette sono quelle tramandate dalle nonne e madri di Galati e tra venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio a piazza San Giacomo e dintorni sarà possibile assaggiare i piatti degli uni come delle altre.

Tema centrale sarà la pasta. Gli agricoltori galatesi hanno da tempo riscoperto il grano antico siciliano e lo forniscono ai migliori panettieri, chef e produttori del messinese.

Negli chalet aperti dalle 19 circa sarà possibile osservare sia le donne galatesi a lavoro e assaggiare gratuitamente i loro manicaretti, così come vedere esibirsi i cuochi dei ristoranti locali e gli chef ormai apprezzati all’estero e nel resto d’Italia.

Anche nel caso dei loro piatti gli assaggi sono gratuiti. Tra gli stand tradizionali, anche i nostri migliori panettieri.

Dal cibo alle tradizioni locali: negli spazi intorno la piazza centrale e lungo le vie dei borghi ci sarà spazio per l’esibizione del gruppo Nebrodi Folk e de I mandolini dei Nebrodi, raffinato gruppo che canta e suona le ballate più antiche del cuore verde della Sicilia, saranno ricreate le ambientazioni della mietitura, da poco avvenuta, e sarà possibile visitare l’antico mulino-pastificio del museo etnografico insieme ai volontari dell’Associazione di Mutuo Soccorso.

Le tre serate saranno introdotte, venerdì 28 luglio alle 19, dal giornalista del Sole 24Ore Nino Amadore che modererà gli interventi di relatori del settore. Un paese in cucina è organizzato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Amadore, col finanziamento dell’assessorato regionale Agricoltura sviluppo e pesca mediterranea. Il programma dettagliato sarà disponibile sul sito ufficiale e i canali social del Comune di Galati Mamertino.

”Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto questo finanziamento, puntiamo su questo genere di eventi per sviluppare il turismo e il territorio attraverso enogastronomia e bellezze artistiche e naturalistiche – spiega il primo cittadino – Vogliamo fare conoscere i nostri tanti ristoratori ai turisti che avranno così una occasione unica per visitare il borgo che si snoda tra i resti del castello arabo-normanno e i caratteristici quartieri sorti intorno le chiese cinquecentesche, che ospitano molte opere d’arte del Gagini, dall’imponente Crocifisso all’affascinante Madonna della Neve, magari dopo una escursione alle Cascate del Catafurco e nel Parco dei Nebrodi, potendo infine gustare il meglio dei prodotti locali trasformati in piatti che hanno già conquistato i palati di tutto il mondo.”