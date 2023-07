Ore difficili per Catania che, dopo l’emergenza aeroporto, combatte adesso con quella legata ai blackout elettrici da cui scaturisce anche crisi idrica. Colpa delle temperature da record che hanno portato anche punte di 47°.

Temperature che hanno d’agguato cavi elettrici. Niente elettricità, niente acqua, niente climatizzatori in diverse zone. E nel Siracusano la corrente elettrica è mancata per oltre 15 ore. Col caldo asfissiante la situazione diventa insostenibile soprattutto per anziani e persone fragili, impossibilitati a trovare refrigerio. La Società che gestisce il servizio idrico non garantisce circa i tempi di ripristino che evidentemente dipendono dal distributore di energia elettrica.

La situazione, insomma, appare critica. Al punto che il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha convocato una riunione in Prefettura che avrà inizio tra poco, cui parteciperanno Sindaco, Prefetto, il Capo dipartimento nazionale della Protezione Civile, Francesco Curcio e il il Capo Dipartimento Regionale, Salvo Cocina.