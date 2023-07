Il proiettile che gli ha attraversato il polpaccio da parte a parte è di piccolo calibro. Chi ha sparato è chiaro volesse dare un avvertimento. Non ha puntato organi vitali.

È stata, piuttosto, una gambizzazione in piena regola quella che, lo scorso sabato sera, ha visto come bersaglio un trentaseienne con precedenti penali alle spalle. E le indagini della Polizia di Stato mirano ad accertare se il ferimento sia maturato in ambiti legati ai precedenti dell’uomo o si tratti invece qualcosa di riconducibile a quanto potrebbe essersi verificato sabato sera al di fuori del locale dove lo stesso è stato ferito.

Il 36enne è stato medicato al Piemonte ed ascoltato dagli investigatori che stanno sentendo anche altre persone per ricostruire l’intera vicenda. La gambizzazione è avvenuta intorno alle 22 sul viale Europa, nei pressi di un locale che si trova vicino al Mercato Zaera. Sotto la lente degli investigatori anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso l’intera scena.