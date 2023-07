Aggredito con un pugno mentre cercava di spiegare le procedure da seguire a un padre che voleva vedere il figlio mentre erano in corso accertamenti. È quanto accaduto a un infermiere del Pronto Soccorso del Policlinico.

Sui fatti si registra l’intervento di Ugl Salute e UTL-Ugl di Messina che hanno espresso piena solidarietà affermando che “Sono ormai tristemente all’ordine del giorno le aggressioni nei confronti di operatori sanitari nei nostri ospedali e soprattutto – affermano il segretario provinciale di Ugl Salute Fabrizio Denaro e il Segretario dell’UTL Tonino Sciotto– nei pronto soccorso di tutta Italia. Purtroppo la Sicilia l’anno scorso è stata la prima regione per aggressioni subite dal personale sanitario e il trend non sembra invertirsi nel 2023.

Ugl Salute ha avviato da tempo, in tutta Italia, una campagna di sensibilizzazione verso il tema della sicurezza degli operatori sanitari che è stato proposto in un recente incontro con il Ministro della Salute Schillaci. Abbiamo chiesto inoltre al Governo di mettere in atto una campagna di sensibilizzazione sulle televisioni, radio e giornali nazionali che responsabilizzi i cittadini al rispetto e al riconoscimento del lavoro degli operatori sanitari. È chiaro che devono essere presi tutti i provvedimenti necessari, dal Ministero, dalla Regione e dai Manager delle singole aziende per garantire la massima serenità a chi quotidianamente svolge il proprio lavoro con impegno e dedizione e far tornare gli ospedali luoghi sicuri per pazienti, familiari e lavoratori”.