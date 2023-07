E’ stato presentato a Galati Mamertino il programma degli eventi di Luglio dal titolo “Summer July Edition – La Disco Paradise“, che sarà caratterizzato da tradizioni religiose ed enogastronomiche.

Gli appuntamenti del Luglio Galatese hanno hanno preso il via con le manifestazioni, allestite per la Festa del Patrono S. Giacomo, che vedranno questa sera il Saggio di Danza “La Sirenetta” e il 25 Luglio l’esibizione della band “Luciano Fraita Show”; l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a prepararsi a vivere un “Agosto Galatese“, tutto da scoprire.

Il 28 Luglio alle ore 9:30, presso l’Incubatore di Imprese dei Nebrodi, si svolgerà un incontro del “Living Lab Nebrodi“, mentre nel pomeriggio avrà inizio la Fiera del Turismo Enogastronomico “Un paese in cucina“. Alle ore 18:30, in Piazza San Giacomo, si terranno l’apertura e la presentazione della manifestazione enogastronomica con uno Show Cooking, mentre dalle 22:00 ci sarà il Festival del Folklore. Il 29 sarà la seconda serata dell’evento “Un paese in cucina”, con la musica popolare alle 22:00 e un Dj set dalle 0:00. Infine il 30 si concluderà la Fiera del Turismo Enogastronomico, con lo Show Cooking e l’apertura degli stand dalle ore 19:00; chiuderanno la manifestazione culinaria una band live e un Dj set.

La Piscina Comunale, gestita dall’Associazione “Malibù” e situata in località Rafa, sarà aperta tutti i giorni, inclusi i festivi, l’isola pedonale partirà dalle ore 20:00 e sarà possibile effettuare escursioni alle Cascate del Catafurco, dove ci si potrà fermare al Chiosco “La Cascata”.