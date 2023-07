La sentenza è attesa per il prossimo 5 agosto, per Andrea Cardinale il 22enne palermitano accusato dell’omicidio dei due fidanzati Nino Calabrò e Francesca Di Dio, di 25 e 20 anni, i cui corpi senza vita furono ritrovati in un appartamento di Thornaby Road, nel nordest dell’Inghilterra.

Il giovane, come si è appreso qualche settimana fa, comparendo in videoconferenza si è dichiarato non colpevole di omicidio, ma di omicidio colposo. La Corona Inglese ha accertato le suppliche a sostegno dei disturbi psichiatrici del giovane. E quindi Cardinale sarà giudicato proprio per omicidio colposo.

Intanto familiari e amici di Nino hanno lanciato un appello chiedendo Giustizia. Lo hanno fatto attraverso una maglietta che gira sui social. Una maglietta alla quale proprio gli affetti più cari dei due giovani e sfortunati fidanzati hanno pensato.